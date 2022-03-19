Презервативы: виды эффективность и принцип действия

Презерватив является одним из самых популярных методов защиты от незапланированной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Это механическая форма контрацепции. Он создает физический барьер, который препятствует проникновению сперматозоидов в половые пути женщины. Он имеет форму оболочки из тонкой резины, обычно латекса. Люди, страдающие аллергией на латекс, могут выбрать презерватив из полиизопрена или синтетической смолы AT-10. В настоящее время на рынке также доступны женские презервативы.

Какие существуют виды презервативов

На рынке представлено множество типов презервативов. Они различаются не только по размеру, но и по форме, вкусу, цвету и материалу. Презервативы также могут продлить половой акт, добавить дополнительную смазку или разогреть.

Можно выделить следующие типы презервативов:

Латексные презервативы. Они непроницаемы и хорошо растягиваются. Однако они могут быть сенсибилизирующими и снижать сексуальные ощущения у мужчин;

Не латексные презервативы. Это тонкий материал, который почти незаметен во время полового акта;

Увлажненные презервативы. Они покрыты как снаружи, так и изнутри специальной смазкой. Это идеальный вариант для пар, где женщина страдает от сухости влагалища;

Ребристые презервативы. Они не имеют гладкой поверхности, что может положительно сказаться на сексуальном опыте обоих партнеров;

Презервативы со спермицидом. Они покрыты дополнительным спермицидом, который оказывает повреждающее действие на сперматозоиды;

Презервативы, продлевающие половой акт. Пропитаны веществом, задерживающим эякуляцию;

Ароматизированные презервативы. Предназначены в первую очередь для орального секса.

Какой размер презерватива выбрать

Выбор презерватива правильного размера чрезвычайно важен. Слишком длинный или слишком широкий презерватив может соскользнуть во время полового акта, а слишком узкий или слишком маленький может порваться во время проникновения. Размер презерватива должен соответствовать окружности полового члена. Измеряйте в положении стоя, когда половой член находится в эрегированном состоянии.

Различают следующие размеры презервативов:

Окружность полового члена от 9,5 до 10 см — размер с диаметром 47 мм;

Обхват пениса от 10 до 11 см — размер 49 мм;

Обхват пениса от 11 до 11,5 см — размер 53 мм;

Обхват пениса от 11,5 до 12 см — размер 56 мм;

Окружность полового члена 12-13 см — размер 60 мм;

Окружность полового члена от 13 до 14 см — размер 64 мм;

Окружность полового члена от 14 до 15 см — размер 69 мм.

Как надеть презерватив

Чтобы обеспечить полную эффективность, необходимо:

Извлечь презерватив из упаковки, стараясь не повредить его украшениями или ногтями — не открывайте упаковку зубами,

Поместить презерватив поверх эрегированного полового члена,

Осторожно раскатать презерватив по направлению к основанию полового члена,

Если презерватив не скатывается, то, скорее всего, он держится неправильно — в этом случае его лучше выбросить, так как на внешней стороне презерватива уже может быть сперма,

После полового акта вынуть половой член из влагалища, пока он еще эрегирован — при этом следует держать презерватив у основания полового члена,

Снять презерватив с полового члена, стараясь не расплескать содержимое,

Выбросить презерватив в мусорное ведро, а не в унитаз,

Не допускать контакта полового члена с женскими половыми органами,

Использовать новый презерватив при следующем сексе.

Презерватив — эффективность

Эффективность презервативов, как и других методов контрацепции, измеряется индексом Перля. Этот индекс представляет собой соотношение числа нежелательных беременностей в результате регулярной половой жизни в год в ста парах, использующих данный метод контрацепции в течение этого времени.

В случае с презервативами этот показатель составляет 2 – 15. Это означает, что на каждые сто женщин, использующих этот метод контрацепции, несколько из них имели незапланированную беременность.

На снижение эффективности презерватива могут влиять:

Неправильное хранение. Не носите презерватив в бумажнике или кармане брюк. Кроме того, длительное воздействие влаги или солнечного света повреждает латекс.

Неправильное вскрытие упаковки. Не рекомендуется использовать острые инструменты. Длинные ногти также могут повредить презерватив.

Использование смазочных материалов, содержащих жиры. Все виды кремов или масел для тела разрушают латекс. Для смазки используйте только специальные лубриканты на водной основе, которые широко доступны в аптеках и аптечных киосках.

Презервативы — преимущества и недостатки

Преимущества презервативов:

Являются эффективной формой контрацепции;

Защищают от венерических заболеваний;

Можно приобрести без рецепта;

Могут помочь сохранить или продлить эрекцию;

Простота в использовании.

Недостатки презервативов:

Использование презерватива может снизить сексуальные ощущения и, в долгосрочной перспективе, уменьшить удовольствие от полового акта;

Латексные презервативы могут вызывать аллергические реакции;

Презервативы могут соскользнуть или порваться во время полового акта (обычно из-за неправильного подбора размера или неправильного использования);

Использование презервативов может нарушить спонтанность сексуальных контактов, нарушить гармонию во время полового акта.

Женские презервативы

Фемидомы, или презервативы для женщин, теперь также доступны на рынке. Они выглядят как мужские презервативы, однако имеют кольца с обеих сторон, что позволяет помещать их во влагалище. Они обогащены лубрикантом и спермицидом.

Стандартная длина фемидома составляет 17 см. При правильном введении он должен выступать из влагалища примерно на 2 см. Его можно наносить даже за несколько часов до полового акта.

Стоит добавить, что фемидомы характеризуются низким индексом Перла (5 – 21), что означает их высокую эффективность. Они защищают не только от беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем.

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Что делать, если презерватив порвался

Если презерватив порвался или соскочил, для снижения риска нежелательной беременности можно использовать средства экстренной контрацепции. Они предназначены только для экстренного применения и не должны использоваться в качестве обычной формы контрацепции.

ЧИТАТЙ НА ФОРУМЕ СОВЕТЫ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОРВАЛСЯ ПРЕЗЕРВАТИВ!

В качестве экстренной контрацепции используется таблетка «72 часа после», которую необходимо принять в течение 72 часов после незащищенного секса. Таблетки экстренной помощи можно приобрести только по рецепту.