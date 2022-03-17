Стоит ли предлагать мужчине секс на первом свидании?

Многих девушек на каком свидании можно переспать мнение мужчин волнует. У меня большой опыт на сайтах знакомств. Да, именно на них, потому что датинг приложения хороши для городов-миллионников.

А в нашем городе с населением в 600 тысяч человек, например, на Feels было всего 27 человек обоих полов на момент моей регистрации. Чтобы посмотреть, кто лайкнул, нужно заплатить. Ну и смысл?

У меня огромный опыт свиданий. После развода со вторым мужем (сейчас у меня третий брак и он самый долгий – 13 лет) я сидела на мамбе и лавплэнет 8 месяцев, пока не познакомилась там с парнем, с которым год встречалась и год жили вместе. От него я ушла к нынешнему мужу.

Как себя вести с мужчиной после первого секса

Так вот, на свидания тогда я ходила почти каждый день, иногда даже 2 раза в день – в обед и после работы. Сначала я относилась к ним очень серьезно, ведь я хотела найти мужа.

Постепенно мое отношение менялось, в какой-то период оно даже стало потребительским — я ходила, чтобы поесть за их счет. Первые 2-3 года нашего открытого брака я тоже активно ходила на свидания, это было очень волнительно. И переписка первое время зажигалка.

Сейчас я почти не переписываюсь до знакомства. И виртуальный секс остался в прошлом. Мне вообще нравится знакомиться, узнавать новых людей, общаться. Поэтому для меня свидания – это не потеря времени, даже если человек мне не подходит.

Всегда можно найти темы для разговора. Если совсем уж не мое, то так и говорю: «Извини, но я не вижу смысла продолжать общение, тратить твое и свое время». Но так было всего несколько раз. В ЖЖ я все это описывала в постах.

Вообще, там был блог в формате дневника: сходила на свидание – написала пост. Удачно, неудачно – неважно, писала так, как это было. И про секс тоже. Поэтому иногда было много негативных комментариев.

Я читала, что некоторые психологи советуют только хороший секс. Я нет. Livejournal – Живой Журнал, дневник жизни, иначе и не скажешь! Очень удобно, всегда можно найти запись про любое свидание или секс и вспомнить.

Свидания не часто заканчивались сексом. У тех, кто заходил в блог набегами, почему-то было впечатление, что я только и делаю, что трахаюсь. Но постоянные читатели знают, что даже если был секс после знакомства, за очень редким исключением. Я едва ли похожа на женщину которая я дала на первом свидании.

На каком свидании можно переспать

Обычно я планирую его заранее, на следующий день или на третьем свидании Однажды один из друзей написал мне: «Если я знаю, что вероятность секса невелика, второй раз подумаю, прежде чем идти встречаться. Подозреваю, что я такой не один, и мужчины, с которыми ты встречаешься, иногда тоже хотят свои шансы знать хотя бы примерно»

«Как можно заранее знать, будет ли секс после свидания с еще фактически незнакомым человеком? И как можно об этом спрашивать до свидания? Ты сам что ответишь на такой вопрос?» «Я бы сказал незнакомой женщине: «Процентов 80, что будет минет на первом свидании».

Теоретически и я не против. У меня много раз были интимные отношения в первую ночь после первой встрече. знакомства, в том числе который затем переходил в серьезные отношения.

Как предложить парню секс

Я со вторым мужем так познакомилась — сначала первый секс, потом имя. Но я не могу заранее знать, будет всё в первый день или скорее всего секс на втором свидании., понравится ли мне мужчина и будет ли у меня соответствующее для секса настроение.

Как можно заранее просчитать шансы? Этот вопрос часто задают, просто не в такой прямой форме: «Будет ли у нас секс?» Обычно я отвечаю, что первое свидание – только познакомиться, пообщаться. Все честно, я никого не ввожу в заблуждение.

Но если бы меня спросили про вероятность секса на первом свидании, то ответила бы, что она равна 1:10. В моей жизни было два периода между браками, когда я была свободна и активно знакомилась с мужчинами.

Девушки которые дают на первом свидании

В 18 лет и до 21 года, я даже могла сама предложить секс мужчине. вероятность секса в день знакомства была гораздо выше – примерно 1:2. А вот в 30 лет – 10-20%, то есть примерно, как сейчас.

Просто в молодости это был больше «спортивный» интерес, а сам секс не ради удовольствия, а ради получения внимания, повышения самооценки, как продолжение общения, просто в иной плоскости.