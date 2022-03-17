Как получить анальный оргазм девушкам и мальчикам

При помощи анального оргазма у пары может кардинально измениться сексуальная жизнь, разнообразить приятные ощущения. Ведь многие люди мечтают попробовать что нибудь новенькое в плотских утехах и получить удовольствие.

Анальный секс является для многих новинкой. Зачастую девушки боятся пробовать заняться им, ссылаясь на возможные болезненные ощущения. В статье будет описана методика получения анального оргазма и незабываемых ощущений во время анального секса.

Как может возникнуть оргазм от анального секса

По своей форме клитор женщины напоминает некую вилку, которая достигается стенок анального отверстия. Трахая партнершу в попку, мужчина стимулирует ножки клитора и доводит девушку до незабываемого ощущения. Вот почему некоторые женщины могут кончить во время анальных ласк.

Многие читатели задают вопрос: могут ли мужчины достичь анального оргазма при массаже простаты? Конечно да, Ваш анус это часть тела которая содержит множество нервных окончаний и эрогенных зон в заднем проходе!

Поэтому, парни легко могут испытать оргазм от анала и невероятные ощущения от стимуляции простаты. от анального секса могут получить оргазм как девушки, так и парни.

Женщина достигает кульминационного момента гораздо чаще и ей проще получить удовольствие от анального секса. Ведь при проникновении полового члена в анус идет стимуляция через стенку сфинктора точки G.

Следует отметить тот факт, что помимо данной точки существует еще понятие «глубокой зоны». Это неизученные точки женского тела, находящиеся в глубине влагалища напротив матки. Данная зона у женского пола весьма чувствительна и при касании ее членом партнера она может бурно кончить от возбуждения.

Другие советы как кончить от секса в попу

Еще хочу обратить внимание, что ввиду индивидуальных анатомических особенностей организма женщин, не каждая из них способна испытать анальное блаженство. Но, даже в данном случае, партнерша получает эмоциональное удовлетворение от члена в своей попочке.

У мужчин также присутствует кнопка для получения оргазма. Она называется предстательной железой либо простатой. Прикоснувшись к ней нежным пальчиком девушки может принести парню просто восхитительное удовольствие.

Если у пары вполне доверительные отношения, они с легкостью могут поэкспериментировать в постели. Многие представители сильного пола предпочитают испытать анальный оргазм в своих скрытых фантазиях.

Если девушка захотела сама получить оргазм от проникновения в анальную дырочку, то ей необходимо запастись фалоиммитатором. Или любой другой секс игрушкой, к примеру: анальной пробкой, лубрикантами и другими сексуальными игрушками.

Самым превосходным методом начать эксперименты с анальным проникновением будет анилингус. Этот метод основан на проникновении язычком партнера в тугую дырочку и стимуляция анального отверстия. При этом девушка расслабляется и вход в ее попку членом будет намного проще.

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