Что такое асексуальность признаки и как решить проблему

Прочитала в «Культе запретного» историю Энтони Богарт «Я ассексуал. И вот моя жизнь…» В своем канале Дмитрий иногда публикует истории читателей. Это меня зацепила. Тема асексуальности мне всегда была интересна, потому что моя собственная проснулась довольно поздно.

Я читала, что если до 20 лет вы не испытывали сексуального влечения, то вы асексуал. А у меня какие-то зачатки полового влечения и возбуждения появились как раз около 19-20 лет. Может быть и хорошо, что в то время я про это не знала?

Я много думала обо всем этом и даже сейчас у меня нет ответа на многие вопросы. Я сама блокировала либидо из-за воспитания, комплексов и зажатости или все же вот такая у меня половая конституция?

Не путать половую конституцию – врожденное и постоянное – с либидо, которое с течением времени может меняться в сторону возрастания или затухания, или скачкообразно – туда-сюда, в зависимости от обстоятельств.

Колебание желания секса асексуальностью не является!

Раньше считалось, что асексуалами становятся из-за психологической или физической травмы. А не потому что так устроены асексуальные люди.

Итак, краткое содержание истории: как вы уже поняли, герой её — асексуал. У него было слабое влечение, а после рождения дочки желание заниматься сексом пропало совсем, будто бы он свою программу уже выполнил, и теперь не испытывает влечение.

Но жене-то хотелось. Начались скандалы, в итоге – развод. Теперь он переживает, как жить без дочки. В комментариях, конечно, советы: сдай на гормоны нужно было помогать жене с игрушками (он накупил ей разных) ищи себе девушку-асексуалку открытый брак.

Асексуалы люди которые:

1 В асексуальность часто не верят. «Нет желания?

Ты просто не встретил свою любовь». «Нравятся девушки? Да у тебя просто нормального мужика не было». «Не нравится куни? Тебе просто нормально никто не делал». Знакомо?

Люди могут и склонны проецировать на себя, раз у них не так, значит такого не может быть. Смените партнера, попробуйте разные позы, раскройте свой сексуальный потенциал.

Или сдайте на гормоны. Хотя у асексуалов, как правило, с гормонами все нормально. А если они не в норме, тогда это уже не асексуал, и необходимо лечение.

2 Накупил игрушек жене – молодец.

Но игрушки не заменяют живого мужчину. Секс – это прежде всего взаимодействие, продолжение общения, просто в иной плоскости. И не обязательно вагинальный.

Может быть, как раз этой паре подошли игрушки и романтические чувства. Но для многих женщин важен вагинальный секс, им хочется проникновения, некоторые оргазм получают только от фрикций.

Может его жена как раз такая? Представьте, что вы всю жизнь без секса и вам его очень не хватает.

3 Даже если партнер очень понимающий, все равно тема секса в таких парах больная для обоих.

Отсутствие секса фрустрирует просексуального партнера, а когда пара им всё-таки занимается в качестве компромисса, асексуалы могут испытывать неприятные ощущения.

Один страдает, что не может дать то, что хочется другому. Второй испытывает чувство вины, ему кажется, что он использует партнера. И оба расстраиваются, что не сходятся в темпераменте. И так бесконечный цикл страданий людей которые не испытывают полового влечения обоюдно.

Конечно, лучший вариант – искать такого же асексуала, только их всего лишь 1% от популяции, поэтому шансы встретить такого же в небольшом городе стремятся к нулю.

4 По прочтению истории у меня возникла одна мысль – открытый брак был бы выходом для них как вариант сексуальной ориентации.

Но им это в голову не пришло. Или он не смог побороть чувство собственнические и «отпустить» жену, чтобы она имела возможность встречаться с другими мужчинами. А теперь сам страдает, потому что произошел разрыв эмоциональной связи и скучает по ребенку.

Но потом я подумала, что, возможно, ничего хорошего из этого бы не вышло. Да и кто я такая, чтобы судить других? «Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Заодно попробуй его слезы, почувствуй его боли и как они испытывают романтическое влечение.

Наткнись на каждый камень асексуалов часто и не один, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь что значит асексуал, как правильно жить».