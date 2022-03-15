У тебя есть нюх на отношения и секс?

По мнению ученых, запахи и феромоны влияют на наше поведение больше, чем мы думаем… Не через постель, не через еду, а именно через нос путь ведет к нашему сердцу. По крайней мере, так следует из научных исследований, изучающих влияние обонятельных ощущений и феромонов на наше поведение и решения. Благодаря им, например, мы наконец поймем, почему к одним людям нас тянет несравненно больше, чем к другим.

Недооценка чувств

По сравнению с тем, как мы ценим другие чувства, обоняние является чем-то вроде аутсайдера. Однако на самом деле его роль незаменима. Он призван защитить нас от испорченной пищи или надвигающейся опасности, такой как пожар, но также важно связать его с памятью. Когда вы почувствуете запах духов, которые носил ваш бывший коллега, на ум придут воспоминания, которые вы давно вытеснили.

«Запах имеет сильную, эволюционно укоренившуюся связь с нашей лимбической системой. То есть часть нервной системы, которая играет ключевую роль в обработке эмоций и сексуальной мотивации. Различные запахи и запахи вызывают у нас интерес к другому человеку, чувство возбуждения или, наоборот, сопротивление», — объясняет основатель онлайн-секс-шопа для здоровой сексуальности Войтех Слама.

Исследователи из Чикагского университета также показали, что запах напрямую влияет на наш опыт секса. Люди с худшим обонянием или те, кто его потерял (даже временно из-за COVID-19, например), показали снижение сексуальной мотивации и меньшее эмоциональное удовлетворение от секса.

Отношения и запахи

Итак, если нос влияет на наше возбуждение и сексуальную жизнь, не должен ли он влиять и на наши отношения? По словам Мехмета Махмута из Университета Маккуори в Сиднее, одним из решающих факторов в прекращении отношений может быть тот факт, что партнер женщины перестает чувствовать запах — в худшем случае она даже начинает его чувствовать.

Связь между ароматами и партнерскими отношениями также подтверждается исследованием Ноама Собеля, опубликованным в научном журнале PNAS. Он изучил 222 пары, которые были вместе от нескольких месяцев до 35 лет. Нейробиолог обнаружил, что у пар с одинаково посаженным носом, то есть у тех, кто пахнет и воняет одинаковыми вещами, очень высока вероятность того, что их отношения будут длиться долго.

Ароматы и отношения. Химия водит нас за нос

Женщины больше, чем мужчины, полагаются на обонятельные ощущения при выборе партнера, но это может измениться благодаря гормональной контрацепции, как выяснил шотландский профессор психологии Крейг Робертс. Его исследования в Великобритании, США, Канаде и Чехии показали, что женщин привлекают мужчины с другим генетическим составом во время овуляции. Из-за их генетического разнообразия у их ребенка будет больше шансов на выживание.

Но контрацепция заставляет женщин терять гормональные колебания, и уровень их гормонов колеблется на уровне бесплодных дней — тогда мужчины пахнут гораздо больше, чем они, которые скорее преуспеют в качестве здоровых и заботливых отцов. Конечно, это вопрос отдельных дам, какого отца они больше всего желают своим детям. В любом случае гормоны могут перетасовать карты со своим окончательным суждением.

Нас ведут не только запахи

Итак, существует много научных данных о воздействии человеческих запахов. Однако мы также распространяем в окружающий нас воздух и другие вещества, посредством которых мы взаимодействуем друг с другом, — таинственные феромоны.

Это гормоноподобные вещества, которые особь определенного вида выделяет в окружающую среду и может улавливать только другой представитель того же вида. В животном мире феромоны часто служат для побуждения своих собратьев к спариванию или, например, для поддержания иерархии в муравейнике или улье.

Как они работают у людей?

«В отличие от классических ароматов, феромоны не воспринимаются и не распознаются через обонятельные железы в носу. Поэтому мы не чувствуем феромоны. Вместо этого они воспринимаются так называемым органом Якобсона, расположенным на верхнем этаже, на границе ротовой и носовой полостей.

Когда он обнаруживает присутствие феромонов, он тут же посылает сигналы в мозг, который начинает стимулировать центр удовольствия».объясняет сексолог Марек Броул, доктор философии. из больницы имени Масарика в Усти-над-Лабем.

Привлечение и распознавание эмоций

Феромоны выделяются человеческим организмом через пот и человек не в состоянии сознательно влиять на их выработку. Это также не влияет на количество выделяемого. Некоторые люди естественным образом производят их больше, что может привести к повышению сексуальной активности, привлекательности для окружающей среды и, что не менее важно, к большей уверенности в себе.

Вот почему эти вещества становятся все более популярным ингредиентом в косметической промышленности. Вы можете найти их, например, в духах с феромонами, которые люди покупают из-за их положительного влияния на привязанность людей и облегчения межличностных отношений. «Они помогут вам произвести впечатление, например, на собеседовании при приеме на работу, на важной деловой встрече или на свидании.

Однако важно знать, что каждый воспринимает действие феромонов по-разному — именно поэтому я рекомендую сначала протестировать образец и выяснить, как парфюм работает на вас», — описывает Войтех Слама.

Но феромоны далеко не влияют на человеческую привлекательность. Невролог Дениз Чен исследовала человеческий пот и обнаружила, что именно с помощью феромонов мы можем запечатлеть эмоции, которые испытываем.

В ходе исследования она собрала образцы пота, который выделяли люди в состоянии страха, счастья и возбуждения. Когда их партнеры нюхали образцы, тем легче паре было быть вместе, тем легче им было идентифицировать эмоции.

Феромоны также исключают, например, кормящих женщин, чтобы укрепить их отношения со своим ребенком, который, таким образом, может четко их идентифицировать.