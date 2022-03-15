Как возбудить мужчину и сделать чтобы парень тебя захотел

Почему-то считается, что в прелюдии перед интимной близостью нуждаются только женщины. Однако мужчинам тоже требуется приятная подготовка к сексу – чтобы настроиться на нужную волну и получить больше удовольствия непосредственно от фрикций.
Чтобы секс доставил море наслаждения обоим партнерам, женщине стоит сначала как следует возбудить партнера. Необязательно сразу приступать к откровенным ласкам – начать лучше с малого и легкого, постепенно переходя к более смелым сексуальным воздействиям.
Как возбудить парня по переписке
Да, потрясающий секс начинается еще задолго до физической встречи. Возбуждающие смс отличный способ довести до предела еще до свидания. О чем именно писать зависит индивидуально от эротической фантазии сексуального партнера.
Отдельно писала что возбуждает парней больше всего, согласно официальной статистике Yandex, лидирует групповой секс с женой. По ссылке можно подробно изучить исследование. Поэтому с большой вероятностью раздраконят возбуждающие слова, которые ассоциируются когда ты занимаешься любовью с другими мужчинами.
Или наоборот начать пошлую переписку о сексе в формате ЖМЖ (один мужчина и две женщины).
Как завести парня?
Для начала следует купить в секс-шопе возбуждающее эротическое белье. Мужчины обожают любоваться на красивые женские тела, поэтому стоит станцевать партнеру завлекающий стриптиз. Можно выбрать трусики, которые даже не нужно снимать для секса – с разрезом на интимной зоне.
Метод как возбудить парня поведением в постели!
В процессе эротического танца желательно не терять зрительного контакта с любимым. Прекрасно, если женщина будет сама получать удовольствие, красиво изгибаясь под музыку. Для создания приятной атмосферы можно зажечь в комнате ароматические свечи.
Чтобы мальчик завелся быстрее, стоит периодически прикасаться к нему во время танца
Дополнительно, на этом этапе можно подразнить парня словами.
Предварительные ласки помогут возбудить парня во время поцелуя
После зажигательного стриптиза можно перейти к следующему этапу и возбудить мальчика поцелуями. Не следует торопиться! Начни с нежных прикосновений плавно переходящих в прикосновения губами. В некоторых случаях страстного поцелуя в губы достаточно, чтобы поднять член любовника.
Не стоит поддаваться его ранним всплескам эмоций и начинать заниматься сексом, это слишком рано!
Используй техники поцелуев!
Посади его как тебе удобно на кровать или кресло и сев сверху на руки, демонстрируя что на данный момент инициатива в твоих руках. А от него лишь требуется наслаждаться происходящим. При этом его руки могут быть на твоем теле не запрещай гладить или даже лапать грудь или попу.
В это время придерживаясь неторопливой тактики задействуй не только губы, но и язык чтобы сильно возбудить парня поцелуем по-французски. Периодически можно легонько покусывать нижнюю губу так как в ней находятся многие нервные окончания и эрогенные зоны которые доставят незабываемое удовольствие и наслаждение.
Эротический массаж
Чтобы партнер получил неземное удовольствие, нужно использовать массажное масло с приятным ароматом. А еще лучше – вместо рук задействовать вибромассажер.
Сначала вибромассажером можно пройтись по не самым эрогенным зонам мужского тела – чтобы расслабить и настроить на получение удовольствия.
Потом следует спуститься к интимной зоне – провести секс-игрушкой по половому члену, а если любимый не против – то и по мошонке.
Нежные поцелуи лишь ускорят процесс и быстро возбуждают мужчину потому что ты находишься у одной из самых чувственных зоны тела твоего партнера.
Прелюдия станет особенно жаркой, если женщина будет применять возбуждающие секс-игрушки.
Главное – не дать партнеру кончить, ведь дальше последует бурный и долгий сексуальный марафон!
- Вибратор-кольцо. Компактный девайс надевается на палец, после чего женщина может стимулировать любые чувствительные точки на теле партнера.
- Вибропуля. Тоже очень удобный секс-девайс – в форме пули. Приборчик подходит для легких ласк – им можно стимулировать головку члена, яички, область промежности.
- Мастурбатор. Секс-игрушка в форме трубки или яйца предназначается для имитации фрикций. Для прелюдии лучше всего выбрать модель с эффектом вибрации или посасывания.
- Анальная пробка. Если мужчина любит анальную стимуляцию, стоит использовать плаг или бусы для введения в анус. Еще больше сладостных ощущений партнер получит, если заменить обычную пробку на вибромодель.
- Массажер простаты. При стимуляции предстательной железы практически все мужчины испытывают быстро нарастающее возбуждение. Удобнее всего стимулировать простату специальным секс-массажером изогнутой формы.
Смачный минет отличный способ как поднять у парня
От орального секса мужчины получают неземное удовольствие. Чтобы возбудить партнера, достаточно сделать ему качественный минет, в идеале – глубокий. Для оральных ласк следует использовать съедобную интимную смазку.
Минет также можно дополнить стимуляцией секс-игрушками. К примеру, если партнерша будет нежно массировать анус любовника вибропулей, одновременно лаская язычком половой член, то мужчина заведется за считанные минуты.
Еще хороший вариант – мини-вибратор, которым можно ласкать мошонку!
Чтобы секс доставил наслаждение и мужчине, и его партнерше, ласки должны быть обоюдными. Если хочется ускорить прелюдию, можно ласкать друг друга орально в позе 69. И даже обычные поцелуи и объятия возбуждают обоих, если между партнерами будут сверкать искры страсти и сексуального желания.