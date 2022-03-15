Как возбудить мужчину и сделать чтобы парень тебя захотел

Почему-то считается, что в прелюдии перед интимной близостью нуждаются только женщины. Однако мужчинам тоже требуется приятная подготовка к сексу – чтобы настроиться на нужную волну и получить больше удовольствия непосредственно от фрикций.

Чтобы секс доставил море наслаждения обоим партнерам, женщине стоит сначала как следует возбудить партнера. Необязательно сразу приступать к откровенным ласкам – начать лучше с малого и легкого, постепенно переходя к более смелым сексуальным воздействиям.

Как возбудить парня по переписке

Да, потрясающий секс начинается еще задолго до физической встречи. Возбуждающие смс отличный способ довести до предела еще до свидания. О чем именно писать зависит индивидуально от эротической фантазии сексуального партнера.

Отдельно писала что возбуждает парней больше всего, согласно официальной статистике Yandex, лидирует групповой секс с женой. По ссылке можно подробно изучить исследование. Поэтому с большой вероятностью раздраконят возбуждающие слова, которые ассоциируются когда ты занимаешься любовью с другими мужчинами.

Или наоборот начать пошлую переписку о сексе в формате ЖМЖ (один мужчина и две женщины).

Как завести парня?

Для начала следует купить в секс-шопе возбуждающее эротическое белье. Мужчины обожают любоваться на красивые женские тела, поэтому стоит станцевать партнеру завлекающий стриптиз. Можно выбрать трусики, которые даже не нужно снимать для секса – с разрезом на интимной зоне.

Метод как возбудить парня поведением в постели!

В процессе эротического танца желательно не терять зрительного контакта с любимым. Прекрасно, если женщина будет сама получать удовольствие, красиво изгибаясь под музыку. Для создания приятной атмосферы можно зажечь в комнате ароматические свечи.

Чтобы мальчик завелся быстрее, стоит периодически прикасаться к нему во время танца

Дополнительно, на этом этапе можно подразнить парня словами.

Предварительные ласки помогут возбудить парня во время поцелуя

После зажигательного стриптиза можно перейти к следующему этапу и возбудить мальчика поцелуями. Не следует торопиться! Начни с нежных прикосновений плавно переходящих в прикосновения губами. В некоторых случаях страстного поцелуя в губы достаточно, чтобы поднять член любовника.

Не стоит поддаваться его ранним всплескам эмоций и начинать заниматься сексом, это слишком рано!

Используй техники поцелуев!

Посади его как тебе удобно на кровать или кресло и сев сверху на руки, демонстрируя что на данный момент инициатива в твоих руках. А от него лишь требуется наслаждаться происходящим. При этом его руки могут быть на твоем теле не запрещай гладить или даже лапать грудь или попу.

В это время придерживаясь неторопливой тактики задействуй не только губы, но и язык чтобы сильно возбудить парня поцелуем по-французски. Периодически можно легонько покусывать нижнюю губу так как в ней находятся многие нервные окончания и эрогенные зоны которые доставят незабываемое удовольствие и наслаждение.

Эротический массаж

Чтобы партнер получил неземное удовольствие, нужно использовать массажное масло с приятным ароматом. А еще лучше – вместо рук задействовать вибромассажер.

Сначала вибромассажером можно пройтись по не самым эрогенным зонам мужского тела – чтобы расслабить и настроить на получение удовольствия.

Потом следует спуститься к интимной зоне – провести секс-игрушкой по половому члену, а если любимый не против – то и по мошонке.

Нежные поцелуи лишь ускорят процесс и быстро возбуждают мужчину потому что ты находишься у одной из самых чувственных зоны тела твоего партнера.

Прелюдия станет особенно жаркой, если женщина будет применять возбуждающие секс-игрушки.

Главное – не дать партнеру кончить, ведь дальше последует бурный и долгий сексуальный марафон!

Вибратор-кольцо. Компактный девайс надевается на палец, после чего женщина может стимулировать любые чувствительные точки на теле партнера.

Вибропуля. Тоже очень удобный секс-девайс – в форме пули. Приборчик подходит для легких ласк – им можно стимулировать головку члена, яички, область промежности.

Мастурбатор. Секс-игрушка в форме трубки или яйца предназначается для имитации фрикций. Для прелюдии лучше всего выбрать модель с эффектом вибрации или посасывания.

Анальная пробка. Если мужчина любит анальную стимуляцию, стоит использовать плаг или бусы для введения в анус. Еще больше сладостных ощущений партнер получит, если заменить обычную пробку на вибромодель.

Массажер простаты. При стимуляции предстательной железы практически все мужчины испытывают быстро нарастающее возбуждение. Удобнее всего стимулировать простату специальным секс-массажером изогнутой формы.

Смачный минет отличный способ как поднять у парня

От орального секса мужчины получают неземное удовольствие. Чтобы возбудить партнера, достаточно сделать ему качественный минет, в идеале – глубокий. Для оральных ласк следует использовать съедобную интимную смазку.

Минет также можно дополнить стимуляцией секс-игрушками. К примеру, если партнерша будет нежно массировать анус любовника вибропулей, одновременно лаская язычком половой член, то мужчина заведется за считанные минуты.

Еще хороший вариант – мини-вибратор, которым можно ласкать мошонку!

Чтобы секс доставил наслаждение и мужчине, и его партнерше, ласки должны быть обоюдными. Если хочется ускорить прелюдию, можно ласкать друг друга орально в позе 69. И даже обычные поцелуи и объятия возбуждают обоих, если между партнерами будут сверкать искры страсти и сексуального желания.