Как заниматься анальным сексом без презерватива

Презерватив – удобное и недорогое изделие для безопасного секса. Однако если партнеры уже давно живут вместе и на сто процентов уверены в здоровье друг друга могут спокойно заниматься незащищенным сексом. Но это в идеале. В реальности же все не так прозрачно и просто.

Невозможно доверять даже очень любимому партнеру абсолютно. Вероятность измены всегда может быть. Если, допустим, вчера вторая половинка позволила себе адюльтер, а сегодня случился семейный секс… То во время сексуального контакта венерические заболевания передающиеся половым путем. И это касается как анального, так и вагинального проникновения.

Тем не менее мало кто из семейных пар использует презервативы для домашней близости. И это нормально – люди хотят доверять друг другу и всегда надеются на лучшее. Но появляются вопросы, нужно ли предохраняться при анальном сексе? Все-таки этот вид секса значительно отличается от привычной классики, и подход к нему должен быть особенным.

Анал без презерватива

При анальном сексе увеличивается риск травмирования кожи в интимной зоне. Анус отличается от влагалища – это отверстие намного более упругое и менее эластичное. Даже если активный партнер будет предельно осторожен и внимателен, все равно вероятность появления микротрещин в области ануса у пассива будет велика. Также есть риск образования надрывов на пенисе актива.

Если оба партнера здоровы, но занимаются анальным сексом без презерватива, бактерии из прямой кишки пассива могут попасть в трещины на половом члене актива. А это очень серьезно и способно привести к урогенитальным болезням. Что самое опасное – инфекция может попасть в мочеточники, а затем переместиться в почки.

Но все станет намного более страшно, если один из партнеров заражен ВИЧ, сифилисом или другими половыми инфекциями. В таком случае шанс избежать заражения будет крайне низок, практически равен нулю.

Презерватив – единственный способ обезопасить себя в подобных случаях!

Некоторые пары в принципе не приемлют средства контрацепции – считают, что это снижает приятные ощущения. Как правило, партнеры, отрекающиеся от презервативов, следят за здоровьем и периодически проверяются на наличие половых инфекций.

Однако не стоит забывать, что заразится можно где угодно – в кабинете зубного врача, при косметологических процедурах, даже на приеме у мастера по маникюру. И не всегда есть возможность вовремя заменить, что заражение уже произошло.

Как заниматься безопасным анальным сексом?

Первое и основное правило – использование во время сексуального контакта средств защиты. Изделие должно быть высокой прочности, чтобы оно не порвалось от активного трения, которое при анальном сексе неизбежно будет. Если совершается несколько актов подряд, презерватив каждый раз обязательно нужно заменять на новый.

Далее – чередовать вагинальное и анальное проникновение можно только в том случае, если будет происходить смена контрацептивов. Если же партнеры пренебрегают этим правилом, то кишечные бактерии попадают из прямой кишки во влагалище, что приведет к воспалению или дисбактериозу у женщины.

И последнее – во время анального секса всегда нужно пользоваться интимной смазкой. Лубрикант необходимо наносить в большом количестве как на половой член, так и на область заднего прохода. Смазка устранит возможный дискомфорт у обоих партнеров и исключит появление трещин в зоне анального отверстия у пассива.

Каждый кто занимается сексом придерживаясь этих правил защититься не только от нежелательной беременности, но и в целом сделает половой акт значительно приятней!