Как правильно заниматься сексом

Эта история до сих пор не завершена для меня. Бывает так, что внезапно встречаешь человека, который сам того не понимая расставляет все по своим местам и показывает, как правильно заниматься любовью.

Этот мальчик (мужчина?…) случайно влетел в моё сердце и не покинул полностью его до сих пор. Хотя прошло уже полгода с момента когда было последнее наше занятие сексом. После того и я правда пытаюсь его отпустить.

В феврале я была одна в отеле в Нижнем и сидела в Tinder всех подряд. Просто не глядя, мне было лень рассматривать, выбирать. И он попал под раздачу. Это обычное совпадение и чистая случайность, ибо на его фотке не было видно лица, а без него я принципиально не ставлю like и не общаюсь.

Диалогов образовалась чуть ли не сотня. Отвечала одному из двадцати. Его пропустила. Он прислал мне снова сообщение. Я игнорировала. Он написал в телегу. Без фото, без имени.

Да что ж такое! Ну игнорирую я безликих.

Но он настойчиво хотел пообщаться, и я решила ответить чтобы просто этот непонятный мужик отстал от меня. И понеслось… Переписка крутилась почти круглосуточно, он постоянно твердил как я привлекательна и интересна, как он любит взрослых и самодостаточных, и что приедет ко мне при первой же возможности.

Через 2 недели настало время когда лучше заняться любовью

Расстояние 250 км, возможность появилась через 2 недели. Я не кидала ему никаких обнаженных фоток, да и о переписка о занятии любовью была по минимуму. Я вела себя очень скромно. Не то что сейчас.

Впервые фотку показала когда он уже купил билеты ко мне. И он просто уплыл. А в ответ прислал свое мужское достоинство.

И тут уже я задохнулась от восторга. Я никогда не имела дела с такой красотой. Большой, диаметр тоже немаленький, с большой головкой и венками… Эти венки сразу врезались мне в память, по моему именно они завершают образ может не идеального, но очень шикарного и, какого-то, уникального пениса.

Восхищение вперемешку со страхом неужели ОН может во мне поместиться?! И вот мой поклонник приехал. Я пришла в отель, где он уже ожидал меня с бутылкой Martini и какой-то нехитрой едой.

Выпили, познакомились, более часа просто разговаривали обо всем, не касаясь друг друга. Он был милым, открытым, никуда не торопился. Я была довольна обстановкой, как он держится, как выглядит.

Я почти всегда молчала, и слушала. Бархатный голос меня будто обволакивал.

Также обратила внимание на сильные татуированные руки и впадала в какое-то лёгкое оцепенение. Он был настолько необычный и завораживающий, что я даже опасалась лишний раз на него глянуть чтобы он не исчез. Мы допили алкоголь, и он взял меня за руку. Молча поглаживал наблюдая за мной.

Я уже настолько расслабилась рядом с ним, напиталась его голосом, запахом, энергетикой, что было совершенно ясно что будет потом. Конечно, меня тоже тянуло к нему и мне нужна была интимная близость.

Я замерла в ожидании, а он все ещё не торопился заняться сексом. После чего нежно поглаживала его шею, голову и плечи. Его уста были уже совсем близко, я любовалась как он улыбается и плавала в этой упоительной неге. «Зачем водолазку надела?», пожурил меня, после чего просто ее стянул.

После этого от радости начались провалы в памяти, по моему я сама его поцеловала и не могла оторваться. Честно говоря, в воспоминания остались отрывками, помню уже только себя голую на кровати и его, стоящего передо мной тоже без одежды.

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Он аккуратно ложится на меня, и я опять просто задыхаюсь от нежности. Как может быть такой нежной, эластичной кожа? Я ощущала каждый сантиметр его тела своей кожей, и это было просто волшебно. Он просто накрыл меня собой и обнимал, скользил губами по мне, едва прикасаясь.

Некоторое время мы просто обнимались так, дышали и не начиная активных действий. Это был просто какой-то неземной кайф… Время от времени я смотрела в потолок и наслаждалась его массажем. А он с легкой улыбкой внимательно изучал каждую мою клеточку.

Потом снова меня ожидала очередная порция невероятных ласк которые опускались всё ниже. Потом раздвинув ноги сделал незабываемый кунилингус. Все было так приятно, я будто плыла на невесомом облаке.

По моему, из меня уже вовсю текла смазка, а он осторожно пробовал ее на вкус и постанывал от наслаждения. Меня накрывали волны наслаждения, что даже не сразу заметила что его палец уже в моей попке…

Вылизал меня, и снова впился в уста. Я слизывала свою же смазку с его губ, а он, тяжело дыша, уже собирался в меня войти. И сделал это.

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Я ощутила в себе его гигантский шланг, который достал до шейки матки. Это было круто! Наш половой акт был не быстрым, как и все, что делал до этого. Чувственно, нежно, я чувствовала каждый участок его ствол и каждую его венку.

Потом во время секса перевернул меня и я оказался снизу.

Теперь уже я была активнее, а он лежал и кайфовал от ласк. Я жадно облизывала шею, грудь, закидывала его руки вверх и не давала опустить их, перебирала волосы на лобке и целовала живот и бедра. Это был мой лучший половой контакт в жизни! Благодаря ему я поняла как правильно заниматься сексом с парнем за что обожала своего нового полового партнера.

Перед тем как трахаться решила сделать ему потрясающий минет, опустившись увидела перед собой шикарный прибор. Охватив ствол ладошкой двигая вверх-вниз и одновременно языком ласкаю головку потом, заглатываю и выпуская продолжая оральные ласки.

Я игралась с его мальчиком более 60 минут, и никак не могла наиграться. Я сосала это не для него, а для себя. Я не уставала, мне было легко, слюна текла будто сама по себе, мне было вкусно и восхитительно. Слюны было так много, что она стекала даже на яйца и вниз, прямо к его анусу.

Мне захотелось поласкать и там, я тихо спросила разрешение? «Да, если хочешь…» Я ввела пальчик и продолжила сосать. Даже не знаю, наблюдал ли за мной, или просто ловил кайф главное, что я получала наслаждение сама. И без труда получалось делать глубокий минет, несмотря на внушительный размер.

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Насосавшись, я легла на него сверху и хотела снова сесть ощутить его в своей киске, но он перевернул меня и вошел сзади. Потом начался жесткий секс меня в такой позе до тех пор, пока в силах был сдерживаться. Наконец-то, кончил быстро, сходил в душ, и вернулся под одеяло и крепко-накрепко обнял.

Я наверное никогда не испытаю таких эмоций от такой близости. Это был лучший день в моей жизни! Отдых длился не более чем полчаса, после чего он возбудился снова, и вставил в меня уже более резко…

Я стонала просто не переставая, все громче, я забыла где я нахожусь и как меня зовут. При этом мечтала чтобы это не закончилось никогда. Потом мы вылезли из кровати, оделись, вышли на улицу. У меня даже не осталось сил для общения.

Вернувшись в номер, мы снова разделись и забрались в постель. Все занятия любовью слились воедино!

Я растворилась в этой комнате и уже плохо понимала кто и что делает… Это был его четвертый или пятый оргазм. И каждый раз это была настоящая встряска. До сих пор не забываю, какие судороги волнами шли по его телу…

Это был один из лучших дней моей жизни!

Мы провели вместе 8 часов, а потом мне нужно было домой. Я уехала, а он остался в номере еще на час, чтобы собраться и вздремнуть. Уехал ночью на поезде. После этого мы встречались ещё несколько раз, и были сценарии гораздо интереснее.

Именно с ним проще всего было понять как научиться заниматься любовью не спеша и долго! Не ради результата, а ради самого процесса.

С ним научилась любить свое тело и не стесняться вообще ничего. Он выполнял любую мою фантазию, выслушивал про все мои страхи, комплексы и постыдные желания. Умел грамотно доминировать, и подчиняться тоже любил. В общем, этот парень — просто отдельная глава моей сексуальности.

В завершении хочу поделиться потрясающими порно видео которые помогают как вести себя в постели с мужчиной и женщиной! И главное не забывайте предохраняться в любое время суток, чтобы не заразиться инфекциями которые передаются половым путем!