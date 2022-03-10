Профессия переводчик: описание, плюсы и минусы, необходимые навыки

Дата: Автор: Анфиса СобчакВ Работа

Переводчики – люди, занимающиеся интерпретацией смысла речи на одном языке и созданием эквивалентного материала на другом языке. Без таких людей было бы невозможно читать произведения иностранных авторов, смотреть зарубежные фильмы, узнавать о международных новостях, общаться носителям различных языков.

Обязанности:

  • Перевод художественной, научной литературы, публицистики, официальных и других материалов.
  • Интерпретация устной речи говорящего на другом языке.
  • Редактирование переведенных текстов.
  • Научная деятельность по унификации терминов и совершенствованию переводческой практики.

Круг обязанностей меняется в зависимости от направления выполняемого труда.

Существует два вида перевода:

Письменный, включающий в себя интерпретацию технической, деловой, научной, художественной литературы.

Устный, который также делится на две разновидности:

  1. Последовательный — оратор произносит текст с небольшими паузами, чтобы интерпретатор переформулировал фразу на другом языке.
  2. Синхронный – наиболее сложная лингвистическая работа. Выполняется этот перевод с помощью специализированной техники. Синхронист должен владеть иностранным языком на таком же уровне, что и родным. Трудность заключается в необходимости оперативно понимать и интерпретировать услышанное, иногда одновременно с оратором.

Нужные профессиональные знания и умения

  • Владеть иностранными языками на продвинутом уровне;
  • Знать правила русского языка;
  • Обладать ораторскими способностями;
  • Разбираться в теории перевода;
  • Понимать специальную терминологию на языках оригинала и перевода (для технических переводчиков);
  • Знать особенности литературы (для переводчиков художественных текстов);
  • Уметь редактировать материал.
  • Желательно иметь диплом о высшем лингвистическом образовании или о профессиональной переподготовке по переводам.

Личные качества

Для данной деятельности необходимо следующее:

  • Филологические способности;
  • Логическое мышление;
  • Отменная память;
  • Терпеливость;
  • Эрудированность, «фоновые знания»;
  • Быстрая реакция;
  • Умение концентрироваться;
  • Коммуникабельность;
  • Внимательность;
  • Стрессоустойчивость (особенно важно для синхронистов);
  • Трудолюбие;
  • Тактичность.

Потенциальные работодатели

Переводчики имеют выбор места работы в зависимости от желаний и возможностей.

Бюро переводов. Такие организации в основном выполняют письменные переводы:

  • Документов, в том числе, готовящихся к нотариальному заверению;
  • Книг;
  • Статей;
  • И др. текстов.

Организации.

Здесь переводчики работают в интересах конкретной компании. Только один процент организаций содержат штатных сотрудников. Эти специалисты ведут переговоры, переводят деловую корреспонденцию.

Государственные структуры.

Переводчики могут постоянно работать в государственных учреждениях или в рамках разовых проектов.

Издательства и студии.

Даже продвинутые компьютерные программы не могут осуществлять художественный перевод. Работа в таких компаниях требует знания особенностей литературного языка и сленга. От таких переводчиков зависит не только понимание текста, но и удовольствие, полученное зрителем или читателем.

«Вольные хлеба».

Этот вариант походит свободолюбивым личностям. Переводчики находят заказчиков, сотрудничают с компаниями, либо ищут удачу на биржах фриланса.

К преимуществам переводческой деятельности относятся:

  • Знание иностранных языков, которое будет полезно также в туризме, чтении иноязычной литературы, просмотре фильмов в оригинале.
  • Востребованная специальность. Исключение составляют редкие языки.
  • Шанс реализоваться в различных областях (перевод фильмов, книг, технический перевод, медицинский перевод и т.д.).
  • Выбор места трудоустройства (об этом было сказано).
  • Вероятность путешествовать и получать образование в зарубежных ВУЗах.
  • Возможность общаться с людьми по всему миру.
  • Карьерный рост. При постоянном развитии, продолжении изучения языка на протяжении всей жизни у переводчика есть все шансы стать успешным.
  • Высокие доходы. При наличии опыта и повышения квалификации лингвист может претендовать на увеличение вознаграждения.
  • Возможность работать фрилансером, что означает свободу в выборе заказа.

Недостатками являются:

  • Негативное влияние на здоровье. Так как переводчик много времени проводит за компьютером, страдают зрение, осанка. Ответственная работа может нанести вред психике.
  • Сложность и ответственность работы. Правильность перевода влияет на судьбы людей, организаций, государств.
  • Необходимость постоянного развития. Так как язык – явление подвижное, нужно постоянно повышать квалификацию.
  • Непонимание со стороны окружающих. Переводчика могут часто спрашивать о том, как лучше изучить иностранный язык. В понимании некоторых людей переводчики — это люди, который блестяще знают иностранный и как обучить ему других. Однако на практике перевод и обучение языкам – это абсолютно разные вещи. Переводчики не всегда владеют методикой изучения иностранных языков.
  • Монотонность. Чем бы человек не занимался, он будет иметь дело с большими объемами устных или письменных текстов.
  • Низкие зарплаты в начале карьеры.
  • Конкуренция.
  • Отсутствие стабильности в случае работы на фрилансе.
  • Часто оплату переводчики получают не по факту выполненной работы, а когда приходит вознаграждение от заказчика.

Таким образом, В XXI веке ремесло переводчика остаётся востребованным, несмотря на распространённость электронных «коллег». Переводчики, знающие распространенные языки (английский, французский) могут рассчитывать на стабильный труд.

Однако, лица, владеющие более редкими и сложными языками (корейский, монгольский) имеют более высокий доход. При условии совершенствования мастерства такой специалист вправе претендовать на высокооплачиваемую и перспективную работу.

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