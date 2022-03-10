Профессия переводчик: описание, плюсы и минусы, необходимые навыки

Переводчики – люди, занимающиеся интерпретацией смысла речи на одном языке и созданием эквивалентного материала на другом языке. Без таких людей было бы невозможно читать произведения иностранных авторов, смотреть зарубежные фильмы, узнавать о международных новостях, общаться носителям различных языков.
Обязанности:
- Перевод художественной, научной литературы, публицистики, официальных и других материалов.
- Интерпретация устной речи говорящего на другом языке.
- Редактирование переведенных текстов.
- Научная деятельность по унификации терминов и совершенствованию переводческой практики.
Круг обязанностей меняется в зависимости от направления выполняемого труда.
Существует два вида перевода:
Письменный, включающий в себя интерпретацию технической, деловой, научной, художественной литературы.
Устный, который также делится на две разновидности:
- Последовательный — оратор произносит текст с небольшими паузами, чтобы интерпретатор переформулировал фразу на другом языке.
- Синхронный – наиболее сложная лингвистическая работа. Выполняется этот перевод с помощью специализированной техники. Синхронист должен владеть иностранным языком на таком же уровне, что и родным. Трудность заключается в необходимости оперативно понимать и интерпретировать услышанное, иногда одновременно с оратором.
Нужные профессиональные знания и умения
- Владеть иностранными языками на продвинутом уровне;
- Знать правила русского языка;
- Обладать ораторскими способностями;
- Разбираться в теории перевода;
- Понимать специальную терминологию на языках оригинала и перевода (для технических переводчиков);
- Знать особенности литературы (для переводчиков художественных текстов);
- Уметь редактировать материал.
- Желательно иметь диплом о высшем лингвистическом образовании или о профессиональной переподготовке по переводам.
Личные качества
Для данной деятельности необходимо следующее:
- Филологические способности;
- Логическое мышление;
- Отменная память;
- Терпеливость;
- Эрудированность, «фоновые знания»;
- Быстрая реакция;
- Умение концентрироваться;
- Коммуникабельность;
- Внимательность;
- Стрессоустойчивость (особенно важно для синхронистов);
- Трудолюбие;
- Тактичность.
Потенциальные работодатели
Переводчики имеют выбор места работы в зависимости от желаний и возможностей.
Бюро переводов. Такие организации в основном выполняют письменные переводы:
- Документов, в том числе, готовящихся к нотариальному заверению;
- Книг;
- Статей;
- И др. текстов.
Организации.
Здесь переводчики работают в интересах конкретной компании. Только один процент организаций содержат штатных сотрудников. Эти специалисты ведут переговоры, переводят деловую корреспонденцию.
Государственные структуры.
Переводчики могут постоянно работать в государственных учреждениях или в рамках разовых проектов.
Издательства и студии.
Даже продвинутые компьютерные программы не могут осуществлять художественный перевод. Работа в таких компаниях требует знания особенностей литературного языка и сленга. От таких переводчиков зависит не только понимание текста, но и удовольствие, полученное зрителем или читателем.
«Вольные хлеба».
Этот вариант походит свободолюбивым личностям. Переводчики находят заказчиков, сотрудничают с компаниями, либо ищут удачу на биржах фриланса.
К преимуществам переводческой деятельности относятся:
- Знание иностранных языков, которое будет полезно также в туризме, чтении иноязычной литературы, просмотре фильмов в оригинале.
- Востребованная специальность. Исключение составляют редкие языки.
- Шанс реализоваться в различных областях (перевод фильмов, книг, технический перевод, медицинский перевод и т.д.).
- Выбор места трудоустройства (об этом было сказано).
- Вероятность путешествовать и получать образование в зарубежных ВУЗах.
- Возможность общаться с людьми по всему миру.
- Карьерный рост. При постоянном развитии, продолжении изучения языка на протяжении всей жизни у переводчика есть все шансы стать успешным.
- Высокие доходы. При наличии опыта и повышения квалификации лингвист может претендовать на увеличение вознаграждения.
- Возможность работать фрилансером, что означает свободу в выборе заказа.
Недостатками являются:
- Негативное влияние на здоровье. Так как переводчик много времени проводит за компьютером, страдают зрение, осанка. Ответственная работа может нанести вред психике.
- Сложность и ответственность работы. Правильность перевода влияет на судьбы людей, организаций, государств.
- Необходимость постоянного развития. Так как язык – явление подвижное, нужно постоянно повышать квалификацию.
- Непонимание со стороны окружающих. Переводчика могут часто спрашивать о том, как лучше изучить иностранный язык. В понимании некоторых людей переводчики — это люди, который блестяще знают иностранный и как обучить ему других. Однако на практике перевод и обучение языкам – это абсолютно разные вещи. Переводчики не всегда владеют методикой изучения иностранных языков.
- Монотонность. Чем бы человек не занимался, он будет иметь дело с большими объемами устных или письменных текстов.
- Низкие зарплаты в начале карьеры.
- Конкуренция.
- Отсутствие стабильности в случае работы на фрилансе.
- Часто оплату переводчики получают не по факту выполненной работы, а когда приходит вознаграждение от заказчика.
Таким образом, В XXI веке ремесло переводчика остаётся востребованным, несмотря на распространённость электронных «коллег». Переводчики, знающие распространенные языки (английский, французский) могут рассчитывать на стабильный труд.
Однако, лица, владеющие более редкими и сложными языками (корейский, монгольский) имеют более высокий доход. При условии совершенствования мастерства такой специалист вправе претендовать на высокооплачиваемую и перспективную работу.