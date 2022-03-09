Для чего нужен женский презерватив отзывы девушек

Женские презервативы (также известные как фемидом) гораздо менее популярны, чем их мужские аналоги. Хотя они производятся и продаются уже 20 лет — фемидомы не пользуются особым признанием. Это связано не только с более низкой доступностью и низким уровнем осведомленности об их существовании. Но и с такими факторами, как сомнительная простота использования и, прежде всего, потенциально невысокая эффективность.

Хотя правильно используемый фемидом обеспечивает относительно высокий уровень защиты от нежелательной беременности и заболеваний, ошибки при его использовании повышают уровень угрозы до неприемлемого уровня, сопоставимого с надежной техникой прерванного полового акта.

Основная причина использования женских презервативов — неспособность (или нежелание) использовать постоянные гормональные или внутриматочные методы, а также нежелание партнера защищаться мужскими презервативами. Фемидом также эффективен для женщин, страдающих сухостью влагалища.

Женский презерватив фото.

Как выглядит женский презерватив?

Женский презерватив немного похож на мужской. Он также имеет цилиндрическую форму, но гораздо больше в размерах — его диаметр составляет около 7 сантиметров. Длина у изделия стандартная и составляет 17,5 сантиметра для всех представленных на рынке товаров.

Это примерно в два раза больше длины не растянутого влагалища, поскольку необходимо учитывать размер мужского полового члена. С обоих краев женский презерватив увенчан двумя кольцами — они немного уже, 6 сантиметров в диаметре на закрытом конце и больше (7 сантиметров) на открытом конце.

Как использовать женский презерватив?

Из-за низкой популярности этого типа контрацепции общественная осведомленность и знания о том, как обращаться с фемдомом, также ограничены.

Как надеть женский презерватив?

Пошагово это выглядит так:

Женщина ложится на спину, слегка согнув ноги в коленях. Альтернативное положение — стоя, подняв одну ногу и опираясь на устойчивый объект — например, спинку дивана;

После извлечения из упаковки возьмитесь за меньшее кольцо пальцами, затем осторожно нажмите на него и вставьте как можно глубже во влагалище. Этот диск используется для правильного позиционирования презерватива, его задача также состоит в защите шейки матки;

Развернув презерватив во влагалище, убедитесь, что он не перекручен, и при необходимости поправьте его положение;

Наружное кольцо большего размера должно оставаться вне влагалища вместе с резервом в 1–3 сантиметра, прикрывающим часть вульвы. Он защищает от введения фемидома внутрь (что, однако, не всегда можно предотвратить).

Женский презерватив применение во время полового акта

Прежде всего, нельзя позволять партнеру вводить внешнее кольцо во влагалище, что чаще всего происходит в начале полового акта. Чтобы этого не произошло, удерживайте фемид при введении пениса. Также важно контролировать этот момент и во время полового акта.

Поскольку женские презервативы имеют большой диаметр, они анатомически не адаптированы к размеру полового члена, не обтягивают и не сдавливают его, что, по мнению некоторых пользователей, дает больший масштаб ощущений по сравнению с традиционным презервативом, хотя это в основном мужская точка зрения — у женщин обычно разные мнения.

В отличие от мужских презервативов, фемидом необязательно нужно снимать сразу после завершения полового акта, хотя оперативное извлечение презерватива желательно. Женские презервативы можно изъять, сжав внешнее кольцо. Затем средства контрацепции связывается и выбрасывается в мусорное ведро.

Из чего сделаны вагинальные презервативы?

Фемидомы первого поколения были сделаны из полиуретана. Так называемой FC1 характеризовался высокой прочностью, но в последующих поколениях использовались другие материалы, включая синтетический нитрил. И сейчас представляет собой производство презервативов отдает предпочтение натуральному латексу.

Важно отметить, что внутри презерватива покрыто активными увлажняющими веществами, обеспечивающими надлежащее скольжение и комфорт использования. Поэтому могут быть полезны для женщин, которые борются с сухостью влагалища из-за сексуальных и гормональных нарушений, например, после родов или в период менопаузы.

Насколько эффективны презервативы для женщин?

Презервативы для женщин считаются одним из наименее эффективных методов контрацепции. Так называемой Индекс Перла для правильно использованного фемидома равен 3, что означает, что на каждые 100 пар, использующих этот метод в течение 1 года, приходится 3 случая оплодотворения.

Для сравнения, в случае мужских презервативов индекс равен 2, и большинство правильно используемых гормональных (таблетки) и внутриматочных (ВМС) методов эффективны в диапазоне от 0 до 1. Еще хуже показатели, когда женский презерватив используется не по инструкции.

В таком случае индекс Перла увеличивается даже до 21, что означает, что коэффициент защиты от инфекций передающихся половым путём в процентном выражении составляет всего 79%. Плюс иногда возможно столкнутся с аллергией на латекс.

Стоимость

Цена на фемидомы обычно в несколько раз выше, чем у обычных презервативов. Однако еще большей проблемой, чем стоимость, может быть доступность фемидомов.

Женские презервативы не продаются в гипермаркетах, аптеках или на заправках!

В основном они есть в ассортименте некоторых аптек, иногда также доступны в интернет-магазинах. Кроме того, следует отметить, что, в отличие от мужских презервативов, выбор женских презервативов очень невелик