Сокращение на работе: как найти в этом плюсы?

То, чего вы боялись уже полгода, произошло: вас уволили. Вернее, сократили, но смысл один и тот же: вы остались без работы. Можно ли в этом найти какие-то положительные моменты?
Вы удивитесь, но можно. Когда первый приступ истерики и отчаяния у вас пройдет, когда вы станете способны спокойно рассуждать, то наверняка отыщете в вашем положении массу плюсов. А если у вас это пока не получается, то эти советы вам обязательно помогут.
Что хорошего в том, что вас сократили?
- Вы получите компенсацию.
Вы даже не представляете себе, сколько людей оказываются на улице, даже не получив выходного пособия! Увы, такова уж наша действительность, и вам крупно повезло, что вы не увольняетесь «по собственному», а вас сокращают. По крайней мере, вы получите компенсацию в размере двухмесячного оклада.
- Вы можете провести серьезную работу над ошибками.
Ведь почему-то сократили именно вас, а не коллегу Люду. И дело, скорее всего, не в том, что она подлизывалась к шефу, а в ваших профессиональных качествах. Возможно, вы были не слишком усердны или не соблюдали дисциплину? Или как специалист вы более слабы, чем коллега Людочка?
- Вы пересмотрите свои взгляды на жизнь.
Дело сделано, вы уволены, поэтому оправдания, мол, работаю не по призванию, уже не проходят. Вам надо будет решить: стоит ли вам и дальше заниматься тем делом, которому вы посвятили хороший кусок своей жизни, или стоит поискать свое призвание в другом месте?
- Вы сможете озадачить домашних.
Еще пару недель назад ваш сын-подросток мог с полным правом требовать от вас велосипед, а сейчас должен будет смириться с тем, что его не будет. Из этого вы можете сделать воспитательный момент: не всегда человек получает то, что хочет. Пусть привыкает сын к реалиям жизни. А заодно вы можете прямо сказать мужу, что на какое-то время он будет единственным кормильцем в семье. Именно такая кризисная ситуация на некоторых мужчин влияет благотворно: ощутив груз ответственности, они становятся больше похожи на мужчин, а не на содержанок.
Что делать если тебя сократили?
Прежде всего – понять, что даже в кризис вполне реально найти себе работу. Не вы первая и не вы последняя сталкиваетесь с такой проблемой, и, заметьте: большинство людей ее успешно решают и у вас получится.
- Отведите себе время на отдых.
Это может быть пара дней или пара месяцев, однако обязательно зафиксируйте, сколько времени вы будете отдыхать и расслабляться. В этот период не нагружайте себя мрачными мыслями о будущем, постарайтесь восстановить свои силы и энергию.
- После отдыха начните интенсивно искать себе работу.
Отправляйте резюме, узнавайте у знакомых о вакансиях, дайте объявление в соцсетях. Приготовьтесь к тому, что поиски новой работы могут занять определенное время. Ежедневно уделяйте определенное время (час, два) поиску работы. Желательно, чтобы это происходило в одно и то же время. Так вы будете поддерживать внутреннюю дисциплину.
- Пересмотрите семейный бюджет.
Возможно, экономия не доставит вам никакого удовольствия, однако сейчас она необходима. Вычеркните из списка расходов все пункты, которые являются необязательными. Предусмотрите, что вы будете делать, если не найдете работы в течение двух месяцев, полугода.
- Соглашайтесь на временную работу или работу фриланс. Да, это непостоянный доход, но лучше хоть что-то, чем ничего.
- Повышайте уровень своей компетенции: если есть возможность, прослушайте или посетите лекции и семинары по повышению квалификации. Интересуйтесь новостями и нововведениями, связанными с вашей профессией.