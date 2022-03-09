Признаки того, что нужно больше секса

Если вы согласны хотя бы с одним из 10 утверждений, перечисленных здесь — вам действительно нужно чаще заниматься сексом! А если нет, то это все равно необходимо, потому что секс восстанавливает, улучшает фигуру и укрепляет отношения с любимым человеком. Орально, чтобы подчеркнуть красоту, улучшить здоровье и укрепить самооценку и уверенность в себе.

Все раздражает и заставляет грустить. Секс действительно поднимает настроение: во время секса выделяется гормон счастья эндорфин, который поднимает настроение и позволяет смотреть на мир более позитивно. Все просто: качественный секс без наших усилий влияет на химические процессы в организме. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь! Что-то постоянно болит. Перед оргазмом уровень гормона окситоцина увеличивается в крови, и он производит обезболивающие эндорфины. Хорошая новость: если вы постоянно страдаете от боли при ПМС, успокойте их, провалившись в постель с любимым человеком! Вы не худеете. Кровать — это лучший тренажер, изобретенный человечеством! Сердце сексуально возбужденного человека начинает биться со скоростью до 150 ударов в минуту — как у штангиста, поднимающего тяжести. Секс сжигает столько же калорий, сколько и активный бег за 15 минут. Но лучше не бегать, не так ли? Итак, посчитаем: если заниматься любовью каждый день (сжигая 200 ккал), то за две недели «работы» сжигается один килограмм. Вы все время болеете. Укрепляйте иммунитет, занимаясь любовью! У людей, которые регулярно принимают ТДИ, в крови 30% больше антител, чем у тех, кто не получает удовольствия от секса. В результате у сексуально активных мужчин и женщин меньше шансов заболеть гриппом и различными инфекционными заболеваниями. Не устраивает размер груди. Невероятно, но факт: регулярные интимные отношения влияют на объем вашей груди, потому что, когда вы возбуждены, кровоток в груди увеличивается, и ваша округлость может увеличиваться на целых 25 процентов! Вы все время что-то забываете. Во время полового акта кровообращение максимально ускоряется, и насыщенная кислородом кровь быстрее достигает всех органов, включая мозг, где активизируются процессы памяти и обучения. Поэтому студентам стоит заниматься во время занятия не только наукой. Постоянно беспокоит бессонница. Вы хорошо спите после оргазма, не так ли? Потому что в организме вырабатывается гормон окситоцин, который является естественным снотворным. Вы недовольны твердостью своего тела. Во время любовного акта тренируются все группы мышц, особенно таз, ягодицы, брюшной пресс и мышцы рук. Положительно влияет на осанку и регулярный секс: 20 минутные интимные отношения приравниваются к получасу утренней зарядки. Раздражающие морщинки. Регулярная любовь ускоряет выработку коллагена в организме, а он, как известно, разглаживает кожу — она становится шелковистой. Что ж, гормон прогестерон, выделяемый во время секса, помогает предотвратить появление черных точек или избавиться от них. Кроме того, пары, занимающиеся любовью не менее 3 раз в неделю, выглядят на несколько лет моложе сверстников, которые не занимаются регулярным сексом после 30 лет. Вы просто разочарованы собой. Особенно, когда тебя окружают стройные лосины, с которыми постоянно сравниваешь себя. Только страстный секс может освободить такие мысли. Если желанный мужчина скажет, что вы самая прекрасная женщина на Земле, и он потеряет голову только из-за вас, вы забудете про толщину талии и длину ног.