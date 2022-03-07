Профилактическая гигиена зубов

К стоматологу только когда заболит?

Чем чаще вы будете посещать стоматолога, тем меньше вероятность того, что зубы начнут болеть. И дело не только в профилактическом осмотре. Нужна профессиональная гигиена полости рта — ее проводят 2-4 раза в год. Эта процедура позволяет убрать зубной налет, предотвратить кариес, и она продлевает срок службы пломб, мостов и коронок. И главное: профгигиена — это гарантия красивой улыбки, ведь без налета зубы становятся светлее.

Как проводится профгигиена

Я, как врач-стоматолог, предлагаю своим пациентам профгигиену ротовой полости — поэтапную процедуру, которая включает:

• снятие зубного камня над и под десной с использованием специального оборудования;

• устранение зубного налета (он, в отличие от камня, образуется на самой поверхности зуба);

• полировку;

• реминерализующую терапию.

Удалить камень или налет в домашних условиях не получится. Это твердые отложения, которые минерализовались, и зубная щетка с ними не справится. Но с помощью специального оборудования можно разрушить эти образования, чтобы убрать их, укрепить эмаль и вернуть улыбке здоровый блеск.

Как часто нужно повторять процедуру

Взрослому человеку достаточно проходить эту процедуру раз в полгода, иногда чаще — это зависит от состояния зубов. Детям рекомендуется повторять процедуру каждые 3-4 месяца. Скорость образования зубного налета зависит от многих факторов — например, от качества воды и пищи, они влияют напрямую на состав слюны.

У взрослых скорость формирования отложений зависит и от наличия вредных привычек — курения, злоупотребления кофеином и т.д. С течением времени даже при регулярно проведении процедуры налет снова появится. Но профгигиена позволяет отсрочить этот момент.

Есть ли противопоказания?

У профгигиены практически нет противопоказаний за исключением ранок и следов вируса герпеса (пузырьков) на губах и в ротовой полости. В этом случае нужно дождаться, пока такие следы заживут. Также разрушение зубного камня невозможно при наличии кардиостимулятора.

Что касается беременности, то, если будущая мама хорошо себя чувствует, то можно и устранить отложения. Это даже рекомендуется сделать во втором триместре, потому что плановая санация ротовой полости важна для матери и ребенка. Грудное вскармливание тоже противопоказанием не является.

Будет ли больно

Сама по себе процедура не должна вызывать боли. Но могут появляться неприятные ощущения, поэтому используют методы местной анестезии — например, наносится обезболивающий гель на десны. В целом профгигиена не вызывает дискомфорта.