Чем полезен секс для женщин

Все знают о пользе секса для здоровья, но мало кто способен точно перечислить что хорошего приносят занятия любовью. Как правило, в аргумент приводятся общие фразы, не имеющие соответствующего смысла.

В сегодняшней статье рассмотрим девять преимуществ секса для сохранения здоровья и хорошего самочувствия у сексуально активных людей.

Польза секса для здоровья

Секс — это не только потустороннее удовольствие и основа отношений. Преимущества интимной близости:

Снижение уровня стресса. Минимизируют вероятность раковой опухоли. Снижают риск сердечных приступов.

Благодаря занятиям сексом укрепляется связь и чувство близости с партнером, что также приводит к умиротворению и сопротивлению стрессу.

Помощь в укреплении иммунной системы

Иммуноглобулины типа A (IgA), также называемые антителами типа A, представляют собой иммунный белок, вырабатываемый клетками иммунной системы, представляющий лимфоциты типа B. Антитела IgA образуются при контакте с различными химическими молекулами (антигенами), которые иммунная система признает вторичными.

У мужчин и женщин, у которых сексуальные контакты один раз в неделю, был немного повышен уровень иммуноглобулина А, а у тех, кто занимался два раза в неделю, в среднем было на 30% больше этих антител, чем у тех, кто не занимался полным интимным актом.

Помощь в контроле мочевого пузыря

Недержание мочи – состояние, от которого в определенный момент жизни страдают до 30% женщин. Регулярные оргазмы положительно отражаются на мышцах тазового дна, делая их сильнее и гибче. Оргазмы активируют те же мышцы, которые женщины используют во время упражнений Кегеля.

Однако следует помнить, что так же нужно стимулировать и расслаблять мышцы Кегеля. Непрерывное сокращение мышц тазового дна приведет к противоположному эффекту, то есть ослабит мышцы тазового дна.

Снижение артериального давления

Артериальная гипертензия поражает многих. В нашей стране приняты европейские стандарты, согласно которым правильное давление не должно превышать отметку в 140/90. С этим критерием в России более 14 миллионов человек страдают гипертонией.

Поэтому стоит позаботиться о соответствующих занятиях и здоровом образе жизни. А регулярные сексуальные утехи — одно из здоровых занятий!

Ученые со всего мира провели десятки исследований и официально подтвердили связь полового акта с низким систолическим АД, первое число, которое появляется в тесте артериального давления. Одновременно пришли к выводу, что половой акт не заменяет эффективность лекарств, он может быть дополнением к физической активности.

Интимная связь благотворно влияет и поддерживает норму здорового веса. Как упоминалось ранее, к занятиям сексом можно относится как к спортивным тренировкам, поэтому, как и другие занятия, мы сжигаем калории, когда занимаемся им.

Во время секса увеличивается частота сердечных сокращений и задействует различные группы мышц, помогая сжигать до 5 калорий в минуту!

Снижения риска сердечного приступа

Одно исследование с участием мужчин показало, что у людей, которые занимались этим не реже двух раз за семь дней, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась вдвое.

Важно отметить, что занятие любовью также помогает правильно реагировать на стресс в контексте артериального давления. Примечательно, что речь идет только о вагинальном половом акте, а не о мастурбации.

Уменьшение боли

Сексуальная стимуляция (не забывая о мастурбации) и оргазм помогают снять боль. Оба способны уменьшить восприятие боли и увеличить болевой порог. Оргазмы вызывают гормон который способствует блокировке болевых сигналов.

Снижение риска рака простаты!

Интим также полезен для здоровья мужчин. Мужчины, у которых была частая эякуляция (определяемая как 21 раз в месяц или чаще), имели более низкий риск развития рака простаты, чем те, у кого эякуляция была меньше.

Способ завершения не имел значения, поэтому он включал как мастурбацию, так и половой акт. Конечно, риск рака простаты связан не только с частотой семяизвержения, но и с рядом других факторов, но эта работа вызвала фурор среди многих врачей.

Улучшение сна

Правильный сон – время восстановления нашего тела, поэтому он так важен для правильного функционирования. Недостаток сна снижает иммунитет, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания и многое другое.

Секс помогает многим быстрее засыпать и лучше спать. Это потому, что оргазм имитирует высвобождение гормона пролактина, естественного средства для сна. Также помогает факт физического переутомления.

Борьба со стрессом

Стресс — фактор, способствующий возникновению многих заболеваний. В очень длинном списке, среди прочего, инфекции, воспаления, различные боли, бессонница, желудочно-кишечные заболевания (изжога, запор, диарея, язвы), аутоиммунные заболевания.

Секс прекрасно снимает стресс, поскольку любые прикосновения, касания, объятия и сексуальная близость стимулируют выброс гормонов, способствующие благополучию, безопасности и миру. При половом возбуждении также выделяются вещества, которые стимулируют систему вознаграждения мозга. Которая является частью лимбической системы.

Укрепление памяти

Активная сексуальная жизнь способна улучшить работу мозга. Секс изменяет мозг более аналитическим способом обработки и мышления. Также существует взаимосвязь между правом на секс и хорошей памятью.

Регулярный секс способствует улучшению нашей памяти. У женщин аналогичная ситуация, поскольку при регулярном половом акте память значительно улучшилась Поэтому следует помнить что польза секса для мужчин в равной степени как для девушек!